Італія: Футбол

"Ювентус" не хоче, щоб Недвед завершував кар'єру.

"Ювентус" на сто відсотків виправдовує свою другу назву. Керівники "Старої сеньйори" не хочуть відпускати своїх футбольних довгожителів. "Бьянконері" намагаються переконати символ команди чеського ветерана Павела Недведа не завершувати кар’єру. Півзахисник, якому в останній день літа виповниться 37 років, планував повісити бутси на цвях по закінченні цього сезону. Втім, "Юве", не хоче прощатись із чехом, але й гарантувати йому місце в основі не збирається. За словами члена ради директорів клубу Джана Паола Манталі, Недвед менше гратиме, але в роздягальні та на тренуваннях буде не замінним, як приклад для молодих футболістів.