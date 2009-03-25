Італія: Футбол

Кассано їде до Турину.

Місцевий "Ювентус" узгодив із "Сампдорією" умови трансферу нападника Антоніо Кассано. Досягши певних домовленостей, клуби зупинились на сумі в 15 мільйонів фунтів. Крім того "Сампдорія" отримає ще й нападника "Старої сеньйори" Серхіо Альмірона, який наразі грає на правах оренди у "Фіорентині".Зрозуміло, що перехід Кассано відбудеться вже влітку у міжсезоння, а наразі Антоніо спробує допомогти "Сампдорії" пробитись у єврокубки за 9 турів, що залишились до фінішу серії "А".