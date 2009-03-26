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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Італія: Футбол

20:01, 26 березня 2009 195

10 мільйонів за аргентинське Вухо.

Президент італійської "Дженоа"обурений пропозиціє англійського "Тотенхема" купити Дієго Міліто. Енріко Пресіосі назвав запропоновану за форварда "шпорами" суму смішною. Лондонці оцінили двадцятидев’ятирічного аргентинця у 10 мільйонів фунтів, на що президент "Дженоа"відповів з гумором: "за такі гроші можете собі купити лише вухо Міліто".Дієго вже одного разу відмовився переходити в "Тотенхем", хоча англійці пропонували набагато кращі фінансові умови ніж генуезці. Міліто, повернувшись влітку у "Дженоа", у цьогорічній Серії А відіграв за команду 25 матчів і забив 16 голів. Сама ж генуезька команда перебуває на почесному четвертому місці і за 9 турів має реальні шанси потрапити у наступний розіграш Ліги Чемпіонів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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