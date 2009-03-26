Італія: Футбол

Анчелотті потрібний всім і його теперішньому клубу теж.

Віце-президент італійського "Мілана" Адріано Гальяні піддав сумнівам інформацію, розповсюджену напередодні туринським виданням Tuttosport. Газетярі стверджували, що тренер дияволів провів зустріч в Женеві із основним кандидатом на посаду президента мадридського "Реалу" Флорентіно Пересом.Іспанець та Італієць нібито досягли домовленості, згідно з якою влітку Карло підпише трьохлітній контракт із щорічною зарплатнею у 5 мільйонів євро і що на створення нової команди йому виділять 300 мільйонів євровалюти. Гальяні ж запевнив, що Перес його хороший знайомий і не міг провести переговори за його спиною.Водночас, попри виліт Мілану із кубка УЄФА та примарні шанси не те щоб на чемпіонство, а навіть на срібні медалі Серії А, керівництво дияволів задоволене роботою Тато Карло і хоче, що він залишився з командою на ще один сезон. А журналістські сватання Анчелотті в різні клуби, хвалиться Гальяні, лише говорять про те, що італієць висококласний фахівець.