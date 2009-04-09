Італія: Футбол

Кака спростував чутки щодо переходу в "Реал".

"Вп’яте кажу вам - я з "Міланом" на все життя." Бразильський півзахисник "россо-нері" Кака розставив усі крапки над "і" щодо останніх чуток пов’язаних із продовженням його кар’єри в одному із європейських клубів. В інтерв’ю "La Gazzetta dello Sport" зірка "Мілану" вкотре поклявся у вірності клубові і спростував інформацію щодо можливих переговорів із мадридським "Реалом". "Коли мова йшла про "Манчестер Сіті", я ще вагався, а зараз вже визначився остаточно", - наголосив Кака у інтерв’ю італійському виданню. Бразилець переконаний, що влітку після грамотної трансферної політики клубу, команда змінить на краще своє обличчя і поверне колишню славу після чергового не надто успішного сезону.