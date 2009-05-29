Італія: Moto GP

Лідер чемпіонату підтримує реноме.

Іспанець Хорхе Лоренсо показав найкращий час на першій практиці гран-прі Італії, що стартувало у Муджело. Найшвидший час п’ятниці піренейця зафіксовано на 20 з 27 його кіл. Лоренсо, до слова став єдиним кому вдалося вийти з 1 хв. 15 секунд, час іспанця - 1 хв. 49, 870с. Цікаво що в підсумковій таблиці першої практики четверо лідерів розташувалися в такому ж порядку, в якому йдуть у загальному заліку. Себто другий час показав Валентіно Россі, який 7 останніх років незмінно тріумфує на трасі в Муджело. Кейсі Стоунер третій, а Дані Педроса, програвши Лоренсо майже секунду показав четвертий час.