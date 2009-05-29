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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Італія: Moto GP

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      Лідер чемпіонату підтримує реноме.

      Іспанець Хорхе Лоренсо показав найкращий час на першій практиці гран-прі Італії, що стартувало у Муджело. Найшвидший час п’ятниці піренейця зафіксовано на 20 з 27 його кіл. Лоренсо, до слова став єдиним кому вдалося вийти з 1 хв. 15 секунд, час іспанця - 1 хв. 49, 870с. Цікаво що в підсумковій таблиці першої практики четверо лідерів розташувалися в такому ж порядку, в якому йдуть у загальному заліку. Себто другий час показав Валентіно Россі, який 7 останніх років незмінно тріумфує на трасі в Муджело. Кейсі Стоунер третій, а Дані Педроса, програвши Лоренсо майже секунду показав четвертий час.
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      Новини за 29 травня 2009
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