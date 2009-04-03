Італія: Стрибки у воду

Ілля Кваша та Олексій Пригоров вибороли золоту нагороду.

Нехай на олімпіаді вдалося завоювати лише бронзу, зате довели, що у Європі рівних немає. Стрибуни у воду Ілля Кваша та Олексій Пригоров стали чемпіонами континенту в синхронних стрибках із триметрового трампліну. У сумі 6 спроб український дует набрав 422,31 бала.Росіяни Захаров і Гальперін, яким дісталося срібло, програли переможцям майже 4 пункти. Дует братів Марконі з Італії став третім. Цікаво, що якби Кваша та Пригоров отримали на олімпіаді такі ж оцінки як на континентальній першості, то мали б срібні, а не бронзові нагороди Пекіна.