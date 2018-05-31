08:21
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Італійці створили унікального робота-валізу: як він виглядає

273 Читать новость на русском
Створили робота-валізу
Створили робота-валізу / businessinsider.com

Італійська компанія Piaggio, яка виробляє моторолери Vespa, працює над випуском роботизованої валізи Gita, який в автономному режимі рухається за господарем.

Про це пише Business Insider.

Наразі компанія тестує робота.

Читайте також: Xiaomi представила валізу, що відмикається за відбитком пальців: ціна новинки

Роботизована валіза Gita

Робот може рухатись за власником 

Робот-валіза обладнаний двома колесами. Його висота становить 60 сантиметрів, місткість – близько 32,5 літра. Валіза може перевозити багаж, не важчий ніж 20 кілограмів.

За задумом розробників, Gita може рухатися в одному темпі з користувачем, це відбуватиметься завдяки датчикам, які дають змогу роботові слідувати за людиною та уникати зіткнення з іншими учасниками руху.

Роботизована валіза Gita

Валіза може перевозити багаж, не важчий ніж 20 кілограмів

Теги: Техно робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
сьогодні, 08:10 Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
4040
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 травня, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
974
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
5770
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 травня, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 2048
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
30 травня, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 452
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук