Італійці створили унікального робота-валізу: як він виглядає
Італійська компанія Piaggio, яка виробляє моторолери Vespa, працює над випуском роботизованої валізи Gita, який в автономному режимі рухається за господарем.
Про це пише Business Insider.
Наразі компанія тестує робота.
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Робот може рухатись за власником
Робот-валіза обладнаний двома колесами. Його висота становить 60 сантиметрів, місткість – близько 32,5 літра. Валіза може перевозити багаж, не важчий ніж 20 кілограмів.
За задумом розробників, Gita може рухатися в одному темпі з користувачем, це відбуватиметься завдяки датчикам, які дають змогу роботові слідувати за людиною та уникати зіткнення з іншими учасниками руху.
Валіза може перевозити багаж, не важчий ніж 20 кілограмів