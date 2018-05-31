Італійці створили унікального робота-валізу: як він виглядає

Італійська компанія Piaggio, яка виробляє моторолери Vespa, працює над випуском роботизованої валізи Gita, який в автономному режимі рухається за господарем.

Про це пише Business Insider.

Наразі компанія тестує робота.

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Робот може рухатись за власником

Робот-валіза обладнаний двома колесами. Його висота становить 60 сантиметрів, місткість – близько 32,5 літра. Валіза може перевозити багаж, не важчий ніж 20 кілограмів.

За задумом розробників, Gita може рухатися в одному темпі з користувачем, це відбуватиметься завдяки датчикам, які дають змогу роботові слідувати за людиною та уникати зіткнення з іншими учасниками руху.

Валіза може перевозити багаж, не важчий ніж 20 кілограмів