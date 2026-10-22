Експосадовця Офісу генпрокурора Тимошенка відправили під варту

Підозрюваному експосадовцю Офісу генпрокурора обрали запобіжний захід / Суспільне
Колишньому начальнику одного з департаментів Офісу генпрокурора Івану Тимошенку 22 жовтня обрали запобіжний захід. Він може вийти з-під варти під заставу при тому, що прокурори просили 100 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
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Деталі обрання запобіжного заходу
Прокурори не вказують ім'я підозрюваного, однак Суспільне повідомило, що йдеться про ексочільника департаменту інформаційних технологій Івана Тимошенка. ВАКС обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення 8 мільйонів гривень застави.
Засідання відбулося після затримання та вручення підозри експосадовцю антикорупційними органами. САП наполягала на суворіших фінансових умовах запобіжки.
Нагадаємо, Івана Тимошенка підозрюють у причетності до корупційної схеми, яку НАБУ та САП розкрили під час операції "Карфаген". За даними слідства, він відігравав одну з ключових ролей у системі отримання хабарів за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів. Колишній посадовець відповідав за конспірацію та отримання коштів.
Раніше цьому експосадовцю Офісу генпрокурора оголосили підозру у справі на 1 мільярд гривень.
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