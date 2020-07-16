Із танкера Delfi в Одесі знову щось витікає: чиновники запевняють, що це не пальне – фото
В Одесі 16 липня поблизу затонулого танкера Delfi знову помітили витікання невідомої речовини. Чиновники з Державної екологічної інспекції запевняють, що це не нафтопродукти.
Що відомо про новий розлив пального з Delfi
Рятувально-водолазна служба Одеської міськради повідомила, що близько 07:30 ранку матроси-рятувальники помітили витікання нафтопродуктів з танкера.
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Рятувальники сповістили про нове забруднення води Держекоінспекцію Одещини та правоохоронців.
Вода навколо танкера позеленіла і покрилась плівкою невідомої речовини / Фото "Думської"
Що кажуть місцеві чиновники
В Адміністрації морських портів України кажуть, що матроси-рятувальники сплутали плівку пального на воді із залишками сорбенту, який вчора розлили біля танкера.
В Держекоінспекції запевняють, що слідів нового розливу нафтопродуктів вони не побачили.
Вода з піною біля затонулого танкера біля Одеси / Фото Думської
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Що треба знати про аварію танкера Delfi біля Одеси
- 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.
- Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже пів мільйона гривень).