В Одесі 16 липня поблизу затонулого танкера Delfi знову помітили витікання невідомої речовини. Чиновники з Державної екологічної інспекції запевняють, що це не нафтопродукти.

Що відомо про новий розлив пального з Delfi Рятувально-водолазна служба Одеської міськради повідомила, що близько 07:30 ранку матроси-рятувальники помітили витікання нафтопродуктів з танкера. До теми Коли заберуть махіну: Зеленський влаштував "розбір польотів" в Одесі через танкер Delfi – відео Рятувальники сповістили про нове забруднення води Держекоінспекцію Одещини та правоохоронців.

Вода навколо танкера позеленіла і покрилась плівкою невідомої речовини / Фото "Думської" Що кажуть місцеві чиновники В Адміністрації морських портів України кажуть, що матроси-рятувальники сплутали плівку пального на воді із залишками сорбенту, який вчора розлили біля танкера. В Держекоінспекції запевняють, що слідів нового розливу нафтопродуктів вони не побачили.

Вода з піною біля затонулого танкера біля Одеси / Фото Думської Зверніть увагу! Вчора місцеві екологи підтвердили нове витікання пального. Відзначимо, що це не перший розлив нафтопродуктів з танкера Delfi. Масштабний розлив помітили 21 червня. Тоді пальне продовжувало сочитися з судна протягом кількох днів. До речі Аварія танкера Delfi під Одесою: підрахували суму збитків Що треба знати про аварію танкера Delfi біля Одеси 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.

21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.

Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.

Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.

Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії нафтового танкера Delfi. Попередньо, їхній розмір становить понад 15 тисяч доларів (це майже пів мільйона гривень).