Із крісла - в крісло
З Нацбанку - в уряд.
Олександра Савченка, який нещодавно звільнив крісло заступника голови НБУ, призначили заступником міністра фінансів. Для нового урядовця Кабмін на своєму засіданні спеціально створив посаду, збільшивши кількість заступників голови Мінфіну із 7-ми до 8-ми осіб. Савченко пішов з НБУ 11 вересня. Свій крок пояснив незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою керівництва Нацбанку. Вона, на його думку, веде до дестабілізації валютного курсу, спаду ВВП, збільшення кількості неплатоспроможних банків та зниження рівня життя населення.
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