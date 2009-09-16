Із крісла - в крісло

З Нацбанку - в уряд.

Олександра Савченка, який нещодавно звільнив крісло заступника голови НБУ, призначили заступником міністра фінансів. Для нового урядовця Кабмін на своєму засіданні спеціально створив посаду, збільшивши кількість заступників голови Мінфіну із 7-ми до 8-ми осіб. Савченко пішов з НБУ 11 вересня. Свій крок пояснив незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою керівництва Нацбанку. Вона, на його думку, веде до дестабілізації валютного курсу, спаду ВВП, збільшення кількості неплатоспроможних банків та зниження рівня життя населення.