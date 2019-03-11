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      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"

      Фінансова грамотність 90 Читать новость на русском

      Если рост пенсий еще можно привязать к социальной справедливости, необходимостью заботиться о пенсионерах в рамках социального договора, то выплата вкладов советского банка, обанкротившегося почти 30 лет назад – это из разряда фантастики и торговли иллюзиями.

      О выплате вкладов советского "Сбербанка"

      Важно понимать, что этих денег нет. И у украинских налогоплательщиков нет долга эти деньги выплачивать. Эти деньги умерли, уничтожились, вместе с крахом Советского союза.

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      Более того, их не было даже в тот момент, когда СССР еще существовал, но уже был банкротом. И огромный дефицит бюджета союза закрывался кредитами от "Сбербанка", а деньги для этих кредитов брались за счет привлечения средств населения. Ведь деньги у людей еще были, а вот купить на них уже было нечего.

      Если кто-то хочет потребовать эти деньги назад, то может писать Путину. Но получит предсказуемый ответ: этих денег нет, они исчезли, растворились.


      Вклады исчезли с крахом Советского союза

      С ними, кстати, произошло то же, что случилось бы с деньгами украинцев, если бы государство выбрало не вариант национализации "Приватбанка", а его ликвидации. И тогда бы новые украинские популисты обещали бы вернуть уже эти вклады.

      Хотят ли люди чуда? Безусловно. Все люди и во все времена. Партия Гитлера пришла к власти, в том числе на обещаниях вернуть обесценившиеся вклады немцев. И не вернули, кстати.

      Даже несмотря на то, что первые годы при Гитлере характеризовались бурным экономическим ростом. Не вернули, потому что нечего возвращать. Эти деньги точно также сгорели, как позже испарились вклады "Сбербанка". Просто потому, что такие вклады не лежат в банке, а превращаются в кредиты, которые идут в экономику (в нашем случае – на проедание неэффективной советской модели).

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      И когда в экономике наступает кирдык, банкам просто ничего не возвращается. А значит банки не могут ничего вернуть, а украинские налогоплательщики и не должны. Что радует в текущей ситуации? Независимый Национальный банк, который не позволяет даже во время выборов использовать себя как печатный станок.

      А значит политики ограничены в своих возможностях подкупа. А значит предвыборный аукцион невиданной щедрости не грозит нам экономическими последствиями в виде инфляции и девальвации.

      И именно поэтому политики так части кричат о том, что хотят взять под контроль Нацбанк, вернуть его народу. И именно поэтому им нельзя давать это делать.

      Индексация пенсий

      В информационном пространстве множество путаницы в связи с пенсионными выплатами. Она возникла в связи с тем, что одновременно происходят два процесса, имеющих к тому же совершенно разную природу.

      Первое – это индексация пенсий, а второе – единоразовая выплата (на самом деле дворазовая выплата) определенной группе пенсионеров суммы порядка 2400 гривен.

      Индексация пенсий
      Согласно индексации пенсия большинства пенсионеров будет повышена на 17%

      Первое – абсолютно нормальный процесс, основанный на законе про реформу пенсионной системы, принятом в конце 2017 года. Этот закон предусматривает, что начиная с 2019 года каждый год пенсии будут индексироваться по прозрачной и понятной формуле. Это хорошо и правильно, никакой связи с выборами тут нет.

      Попытки привязать начало индексации (2019 год) к выборам выглядят неуместно по одной простой причине. Закон принимался в конце 2017 года, и помимо индексации предусматривал переход на новую формулу.

      Это привело к повышению пенсий в конце 2017 года и логично делать индексацию в 2018 году уже причин не было. Равно как и пропускать 2019 год только по той причине, что это год выборов. Поэтому тут мы имеем дело с абсолютно логичным и прогнозируемым процессом.

      Разовые выплаты

      Но есть вторая часть марлезонского балета – пресловутые разовые выплаты. И в какую бы красивую обертку их не заворачивали, очевидно, что их выплата носит чисто политический подтекст, а именно борьбу за голоса наиболее бедного электората, который традиционно чувствителен к таким жестам.

      Подгонка "евробляхеров" не спасает ситуацию, ибо при дефиците бюджета пенсионного фонда, составляющего более 150 миллиардов гривен, незапланированные поступления в 13 миллиардов выглядят насмешкой.

      Тем более, когда эти поступления лишь частично компенсируют то, что государство должно было получить (и частично направить в пенсионный фонд) от растаможки этих и других автомобилей за последние пару лет, если бы она проводилась в рамках действующих общих для всех правил.

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      Популизм? Безусловно. Плохо ли это? Да, это плохо, как и любая форма подкупа избирателей. Но это традиционное поведение любой украинской власти. И Янукович и Тимошенко в свое время делали точно также.

      К сожалению, этот процесс не остановить до тех пор, пока политики будут видеть, что подкуп избирателя за счет денег всех налогоплательщиков транслируется в рост рейтинга того, кто этот подкуп осуществляет.

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Відеоблоги Новини України Фінансова грамотність СРСР Гроші Банки Пенсія Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
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