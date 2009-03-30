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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

J. lo fashion

19:04, 30 березня 2009 273

Дженіфер Лопез розрекламувала японцям сумочки.

Латиноамериканська співачка відвідала Токіо у рамках рекламної компанії торгової марки Samantha Thavasa. Поруч із такими зірками як Бійонсе, Вікторія Бекхем та Пенелопа Крус, Лопез є обличчям торгової марки. Співачка й сама розробляє дизайн одягу та випускає власні колекції, отож стиль та мода - для неї вже як друга професія. Дженіфер Лопез (співачка): "Мені мій стиль завжди здавався дуже сексуальним і дуже жіночним. Зазвичай, в одязі я виражаю те, що відчуваю в цей момент. Я не з тих, хто ганяється за модними тенденціями. На мене дуже вплинуло те, що будучи молодою дівчиною я жила у Бронксі. Я й досі цього притримуюсь. Просто виражаю себе, не слідуючи сліпо моді. Я просто стараюся виглядати сучасною, молодою і свіжою."Лопез відвідала Токіо разом зі своїм чоловіком Марком Ентоні. Приїзд зіркової пари викликав у столиці Країни сонця, що сходить справжній ажіотаж. Адже протягом останніх двох років Джей Ло не так часто з’являється на публіці, намагаючись більше часу та уваги приділяти дітям.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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