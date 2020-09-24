Jeep презентував концепт нового позашляховика Grand Wagoneer, який стане першою моделлю преміального суббренду Wagoneer. Назва моделі походить від легендарної моделі, яку Jeep випускав в 1962 році.

Серійним новий СУВ стане доступним вже наступного 2021 року і належатиме до гібридів з можливістю підзарядки від розетки. Окрім гібридного привода можна буде обрати версії з 300-сильним мотором V6 3,6 або ж 400-сильним V8 5,7. Про це йдеться в новому випуску програми "Авто 24" на 24 каналі.

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Модель матиме 7 місць і преміальне декорування зі шкіри, натурального дерева, скла та алюмінію. В салоні у Jeep Wagoneer аж 7 дисплеїв, 4 спереду і 3 ззаду.

Салон у Jeep Wagoneer: дивіться фото компанії

Медіасистема Uconnect 5 працює в 5 разів швидше за попередницю, а аудіосистема McIntosh з 23 динаміками під'єднана до 24-канального підсилювача.

Новачок матиме також вибір із 3-х різновидів повного привода і зможе отримати пневмопідвіску. Нову модель випускатимуть на заводі марки в Мічигані, неподалік від Детройта.

Преміальний позашляховик Grand Wagoneer: дивіться фото компанії

Також у випуску:

В Америці нові житлові комплекси та бізнес-центри вчаться паркувати автомобілі самостійно. Там девелоперські компанії вже проєктують нові будівлі з урахуванням технологій автоматичного паркування в гаражах.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":