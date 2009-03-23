Розпочався тиждень моди у Токіо.

Протягом фешн віку у японській столиці свої колекції продемонструють понад 40 брендів і торгових марок. Це вже 8 за рахунком тиждень моди у Токіо. Першим свою колекцію осінь-зима 2009-2010 на японському фешн-віку представив дизайнер Мотонарі Оно.Мотонарі Оно (дизайнер): "Я люблю Японію. Я познайомився із культурою, у якій популярна "манга", комікси. будучи дизайнером, я виражаю те, що відчуваю і це вважається високою модою. Я б дуже хотів продовжувати творити показуючи японську культуру, але мені подобається поєднувати її із західними мотивами. Я планую ще багато цікавих дизайнерських рішень".Оно, який довгий час навчався і працював у Лондоні, повернувся до рідного Токіо 3 роки назад. Дизайнер одразу створив власну лінію і дебютував на японському тижні моди. На створення нової колекції осінь-зима Оно надихнули знамениті японські комікси "манга". Дизайнер використав в основному лише чорні, сірі та срібні тони. Рокабільні зачіски, міні-спідниці, шкіряні аксесуари - схоже, японські дизайнери теж оглядаються в минуле. тиждень моди у Токіо триватиме до 29 березня.