Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Влад Волошин.

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Росіяни вдосконалили КАБи

Влад Волошин вказав, що відстань від середмістя Запоріжжя, яке вже атакують КАБами росіяни, до лінії фронту, становить більш як 30 кілометрів.

Тому це говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих КАБів і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше. Ворог почав застосовувати ці КАБи по Запоріжжю та інших містах у зоні їх досяжності,

– зазначив Волошин.

Раніше авіаційні експерти зазначали, що, ймовірно, росіяни збільшили модуль планерування і корекції. Крім того, є модифікація УМПБ Д-30, яка дозволяє ставити двигун, завдяки чому дальність дії керованих авіабомб збільшується до 100 кілометрів. Саме ці модифікації окупанти можуть застосовувати по Запоріжжю.