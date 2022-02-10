За даними журналіста Олега Новікова, слідство встановило, що Трубіцин разом із ще п'ятьма посібниками вимагав і отримав 1,26 млн грн неправомірної вигоди від приватного підприємця за дозвіл на встановлення в Києві МАФів. Операцію проводили НАБУ та САП.

Зараз затримано неофіційного помічника депутата, самого політика ще шукають. У справі також фігурує директор одного з комунальних підприємств столиці,

– пише Новіков.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна Зараз", під час облави було затримано помічника Трубіцина Олександра Коча, самому депутату вдалося втекти, його оголосили в розшук.

Згодом на Telegram-каналах з'явилася інформація, що Трубіцин затриманий. Під час затримання він перебував у кабінеті голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика.

Як відомо, у Київраді Трубіцин очолює постійну комісію з підприємництва, промисловості та міського благоустрою, він також є головою міжфракційного об'єднання "Успішний Київ".

Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово писали, що Трубіцин входить до групи високопосадовців, які взяли під контроль усі тіньові схеми столиці.

Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи в Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторани та об'єкти нерухомості в Києві,

– пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його інформацією, Трубіцин безпосередньо пов'язаний і з експершим заступником голови КМДА, губернатором Київської області Олексієм Кулебою, і з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Трубіцин є однією з найвпливовіших та довірених осіб ОП у Києві, одним із тих, хто вирішує будь-які питання "Слуг народу" у столиці", – додав Бутусов.