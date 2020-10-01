Кабмін планує вести активну боротьбу з нелегальним ринком сигарет. Саме для цього прийнято постанову уряду про створення національного оператора з продажу тютюну.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці політолог Кирило Сазонов. Він також зазначив, що спроба Кабміну навести порядок на ринку тютюну зустріла жорсткий опір і комусь дуже не до душі інструменти посилення держконтролю за тютюновим ринком, які прописані в Угоді про асоціацію з ЄС.

"Судячи з істерики в ЗМІ, уряд розворушив справжнє "осине гніздо". Складається враження, що наведення порядку в цій сфері не влаштовує саме представників "чорного ринку", який економить пристойні гроші. Економить на податках до місцевих бюджетів і в державну казну, – зазначив політолог Кирило Сазонов. – Акцизи – пристойна складова доходу держави. Тобто витрати на армію, поліцію, медицину та освіту. І саме з цієї позиції варто оцінювати всі заяви супротивників Національного оператора".

Експерт зазначив, що кожного року держава недоотримує понад 2 млрд грн роздрібного акцизу, а через скрутки з ПДВ держава втрачає щороку понад 5-7 млрд грн.

"Завдяки цим "умільцям" держава тільки за останні три роки втратила понад 30 млрд грн податків. При цьому ми ходимо з шапкою по світові і випрошуємо кредити, замість того, щоб просто навести порядок на тютюновому ринку і отримати серйозні доходи в казну. Тіньові ділки тютюнового ринку побудували свої імперії на обкраданні держави через систему ПДВ і роздрібних акцизів. Простіше кажучи, товар не проходить через касу, а значить, і податки течуть повз бюджет. "Тютюнові королі" не очікували, що уряд дасть їм по руках і перекриє нелегальні потоки. Про те, за які суми борються тютюнові барони я написав вище – на кону мільярди. Природно, що з рішенням Кабінету міністрів будуть боротися і боротися жорстко. Ціна питання зобов'язує", – зазначив Сазонов в своєму пості на фейсбуці.

Журналіст Олександр Зубченко зазначив, що "схематозники" будуть люто боротися за право обходити податкове законодавство і далі. Використання мас-медіа, громадськості та лобістів в якості важелю тиску на Кабмін, який прийняв "невигідне" для тютюнових магнатів рішення.