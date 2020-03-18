Кабмін розширив програму кредитування бізнесу: деталі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити програму підтримки малого і середнього бізнесу. Відтепер до програми "Достпуні кредити 5-7-9%" зможуть долучитися більше учасників.

Уряд не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

До слова Уряд запустив доступну кредитну програму для українців: що про неї відомо і як вона діятиме

Ми маємо готувати країну до інших викликів. Наприклад, до світової кризи, і як наслідок – можливої економічної кризи в Україні,

– наголосив голова уряду.

Зокрема, Кабмін вирішив збільшити максимальну суму кредиту від 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів. Крім того, відтепер дозволено кредитувати покупку комерційної нерухомості.

Нові правила також дозволять надавати кредити бізнесу, який працює за франшизою. З кредитних грошей до 25% можна буде використовувати на поточні проблеми.

"Всі ці зміни покращать можливості малих підприємців розширити власний бізнес, а початківцям – спростять роботу з організації власної справи", – пояснив Денис Шмигаль.



Як отримати доступний кредит від держави на бізнес / інфографіка 24 каналу