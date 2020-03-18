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      Кабмін розширив програму кредитування бізнесу: деталі

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      Кабмін розширив програму кредитування бізнесу / kmu.gov.ua

      Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити програму підтримки малого і середнього бізнесу. Відтепер до програми "Достпуні кредити 5-7-9%" зможуть долучитися більше учасників.

      Уряд не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

      До слова Уряд запустив доступну кредитну програму для українців: що про неї відомо і як вона діятиме

      Ми маємо готувати країну до інших викликів. Наприклад, до світової кризи, і як наслідок – можливої економічної кризи в Україні,
      – наголосив голова уряду.

      Зокрема, Кабмін вирішив збільшити максимальну суму кредиту від 1,5 мільйона гривень до 2 мільйонів. Крім того, відтепер дозволено кредитувати покупку комерційної нерухомості.

      Нові правила також дозволять надавати кредити бізнесу, який працює за франшизою. З кредитних грошей до 25% можна буде використовувати на поточні проблеми.

      "Всі ці зміни покращать можливості малих підприємців розширити власний бізнес, а початківцям – спростять роботу з організації власної справи", – пояснив Денис Шмигаль.


      Як отримати доступний кредит від держави на бізнес / інфографіка 24 каналу

       

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Бізнес Кредит Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини України
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