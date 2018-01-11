Кабмін збільшив зарплату вчителям: Гройсман назвав суму

У четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні збільшив посадові оклади педагогічних працівників на 25% з 1 січня 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні зазначив, що це рішення приймається без обговорення, але з доопрацюванням з Міністерством соціальної політики.

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Згідно з проектом рішення, уряд збільшив посадові оклади і ставки заробітної плати педпрацівникам на 1 тарифний розряд.

Зазначимо, що перед схваленням рішення Гройсман заявив про те, що зарплати вчителів із січня 2018 року буде підвищено в середньому на 1,5 тисячі гривень.

Ми вже з січня підвищимо заробітну плату українському вчителю... в цьому році український вчитель отримає в середньому ще плюс 1,5 тисячі гривень,

– сказав глава уряду.

За його словами, таким чином середня зарплата вчителя становитиме 6,5-8,5 тисячі гривень на місяць.

Гройсман також закликав місцеву владу аналогічно підвищити зарплати педагогам в установах спорту та культури на місцях.