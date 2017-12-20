Кабмін змінив порядок виплат допомоги переселенцям

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 20 грудня, повідомляє "Укрінформ". Змінами в уряді сподіваються удосконалити процедуру призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Читайте також: Як працюватиме перший в Україні "Соціальний готель" Зокрема, передбачають встановлення типової форми акта обстеження технічного стану житлового приміщення, яке було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. Також у документі визначили органи, які утворюватимуть відповідні комісії з обстеження технічного стану житлових приміщень.