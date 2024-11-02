Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву. Як заявив сам ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров, усі військові є буцімто "добровольцями".

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84 тисячі кадирівців відправлять на війну

Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тисячі "добровольців". Путінський прихвостень заявив, що Чечня буцімто виконала всі завдання поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації.

Відтак, усі чеченці, яких відправлять на війну проти України, як стверджує пропаганда, буцімто є "добровольцями". Ба більше, Кадиров вважає, що за можливість потрапити на війну люди повинні бути йому вдячними.

Проте Москва не може впоратися з ситуацією, розв'язана нею війна затягується, і "гарматного м'яса" бракує. Тому маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин Росії на фронт,

– наголосили у Центрі національного спротиву.

Раніше стало відомо, що Кадиров віддав наказ вбивати полонених українців. Це сталося після удару дронами по Російському університету спецназу в Чечні.