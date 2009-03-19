Кадрові дірки

Кадровий день у парламенті. Сьогодні депутати планують нарешті закрити вакансії в уряді та позбутись тих, хто вже давно дратує прем’єрку.

Так званий малий пакет включає в себе призначення міністрів фінансів та закордонних справ, голів Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, а також звільнення деяких міністрів-нашоукраїнців за поданням НУ-НС. Проте прізвища кандидатів на виліт та претендентів на вакантні посади в коаліції поки не називають.Андрій Кожемякін (народний депутат, фракція БЮТ): "Для того, щоб не робити з цього зайвого ажіотажу навколо цих прізвищ. Бо зараз якщо я це зроблю, дехто може вже не стримати цього інформаційного напору на себе і може відмовитись. Я б не хотів, щоб я був ініціатором цієї відмови."Чи вдасться коаліції набрати необхідну кількість голосів для втілення своїх задумів - не відомо, адже комуністи, які останнім часом допомагали більшості своїми голосами, за призначення міністрів не голосуватимуть. А от звільнення урядовців-нашоукраїнців червоні підтримають.Спиридон Кілінкаров (народний депутат, фракція КПУ): "Є принципові питання за якими опозиційна партія не може голосувати. В них є 226 голосів, є так звана коаліція."Опозиція, яка вже традиційно не бере участі в голосуваннях з кадрових питань, які пропонує коаліція, обурена самим лише фактом призначення міністрів пакетом. Олександр Єфремов (народний депутат, фракція "Партії регіонів"): "Неможливо людину призначати в сукупності з кимось. Це навіть принизливо по відношенню до цієї людині. Вони намагаються ці правила провести. На мій погляд, це дурість, дика."Нагадаємо, сьогодні коаліція хоче зустрітись з кандидатом на посаду міністра закордонних справ. Проте якщо цієї зустрічі не буде, пакет призначень голосуватимуть без міністра закордонних справ, - зазначають в БЮТ.