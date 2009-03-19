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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кадрові питання

22:36, 19 березня 2009 225

Не змогли вчора - можуть сьогодні.

У четвер руки депутатів не дійшли до кадрових питань, відтак парламент спробує розібратися з ними в п’ятницю. Коаліціянти домовилися - жодних пакетних призначень.Парламент має знайти керівників у МЗС, мінфін, фонд держмайна та антимонопольний комітет. Втім прізвище з-поміж кандидатів звучить поки одне Олег Шамшур. Його президент пропонує у зовнішньополітичне відомство. Депутати ж висувають до Шамшура низку вимог і хочуть, аби його особисто представив Віктор Ющенко.Олег Зарубінський (народний депутат, фракція Блоку Литвина): “Президент має виступити врешті-решт у ВР з посланням до ВР, і через неї до всього народу України. І сформулювати які в нього є настанови щодо внутрішньої і в даному випадку зовнішньої політики, і тоді треба подивитися чи відповідає та кандидатура яку він пропонує цим настановам, і чи може вона реалізувати те з чим виступив Президент щодо зовнішньої політики”.На підтримку “Партії регіонів” Олегу Шамшуру розраховувати, схоже, не варто. Біло-блакитні вже встигли образитись на нього за те, що не мав часу зустрітись з їхніми представниками.Олександр Єфремов (народний депутат, фракція “Партії регіонів”): “Я не виключаю, що якби чоловік зважено віднісся до відповіді на цілий ряд питань. Ну напевно фракція могла б провести дискусію і можливо змінити свою точку зору”.Єдиними у кого немає жодних претензій до президентського висуванця є нардепи, що входять до групу “За Україну”. Вони підтримають кандидатуру Шамшура, проте відмовляються ствердно відповідати по інших кадрових питаннях.В'ячеслав Кириленко (народний депутат, лідер депутатського об'єднання "За Україну"): “Зараз ми усвідомлюємо необхідність голосування в парламенті і призначення міністра закордонних справ, а за будь-яку забаганку ми голосувати не збираємося тому що у нас є принципи, які для нас є важливіші ніж будь-які бажання будь-яких політиків понаставляти якнайбільше в уряді своїх людей. Нас ці бажання не хвилюють”.Якщо сьогодні кадрові питання не вдасться вирішити, бютівці ініціюватимуть проведення позачергового засідання парламенту на наступному тижні.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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