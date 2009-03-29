Кадрові питання

Гайдук - головний претендент на посаду віце-прем’єра в уряді Тимошенко.

Прем’єрка заявила, що не відмовляється від задуму посилити свій кабмін та зробити радника - бізнесмена Віталія Гайдука - заступником глави уряду. Наразі він очолює напрям роботи українського уряду з японським. Єдина проблема, каже Тимошенко, - це складність вирішення кадрових питань у Верховній Раді. Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Віталій Гайдук є керівником групи радників прем'єр-міністра, який офіційно оформлений і офіційно працює в Кабінеті міністрів. Так, я з початку створення коаліції пропонувала Віталія Гайдука на посаду віце-прем'єр-міністра і мої наміри не змінилися і до сьогодення. Інша справа, що кадрові зміни дуже важко проходять в парламенті."Зазначимо, уряд з коаліцією досі не визначилися із заповненням вакансій в Кабінеті міністрів та інших держструктурах. Зокрема, досі не призначено міністра фінансів, а також голів Антимонопольного комітету та Фонду держмайна. Також залишається вакантною посада керівника зовнішньополітичного відомства, щоправда ім’я кандидата - Олега Шамшура - було оголошено ще півтора тижні тому. Нагадаємо, про плани провести кадрові зміни в уряді його очільниця заявила ще наприкінці січня. Тоді вона повідомила, що зміни будуть значними, щоправда жодних претендентів на звільнення та на вивільнені портфелі не назвала.