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Как правильно бороться с Московским патриархатом

Фінансова грамотність 13:00, сьогодні 1055 Читать новость на русском

Тут Московский патриархат совсем от рук отбился. Сначала история с мальчиком. Теперь вот говорят, что "Крым никогда не был украинским". Как с ним бороться? Протестовать? Глупо. Только финансовый рычаг поможет.

Мы привыкли ругаться, что люди стали меркантильными. Забывая, что они такими были всегда. "О были люди в наше время, не то, что нынешнее племя" – знакомо, не правда ли. А прошло уже 200 лет.

И забывая о том, что финансовая чувствительность людей создает множество возможностей. Более того, финансовый стимул – единственный способ влиять на людей.

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Мы хотим, чтобы пробок не было? Надо запустить камеры и присылать людям штрафы. И все тут же станут паиньками. На улицах Сингапура так чисто не благодаря сотням лет богатой истории, а из-за штрафов.

А Московский патриархат совсем распоясались. И ведь ничего удивительного. Ведут себя согласно бизнес логики. И они давно уже лицо юридическое, а не духовное. Компания, которая борется за свою долю рынка. И поэтому жестко воюет с киевским патриархатом, от чего страдают родители маленького мальчика.

Ведь Киевский патриархат претендует на их долю рынка и надо сделать все, чтобы защитить свои доходы. Не допустить и мысли, что ряд ритуалов и денежных потоков с ним связанных может пройти через конкурента. И только такая логика позволяет им сказать, что маленький мальчик попадет в ад только потому, что его крестили у конкурентов.

И одновременно лояльны хэд-офису в Москве, который находится под контролем у Путина. И поэтому будут говорить все, что скажут в Кремле. Скажут там, что Крым незаконно перешел к Украине, они и повторят. И будут повторять и дальше, в своих приходах, транслируя в голову доверчивых украинцев важные для Путина меседжи.

А раз они бизнес-проект, то и бороться с ними надо бизнес-логикой. И в первую очередь Московский патриархат необходимо лишить всех льгот. И прежде всего налоговых. Потому что мало есть логики в том, когда все налогоплательщики платят церквям, которые представляют только часть из граждан Украины. Но совсем нет логики в том случае, когда налогоплательщики поддерживают юридическое лицо, которое подчинено непосредственно Путину.

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И пускай даже платя все налоги, они останутся прибыльным бизнес-проектом, но все равно их рентабельность упадет. Более того, часть ФОПов – священников может решить, что им выгоднее быть в Киевском патриархате (тоже бизнес-проект, но это из серии "сукин сын, но наш сукин сын"). И перейдет. Что уменьшит влияние кремлевской церкви в Украине.

Украина бедная страна. И вряд ли у бедной страны есть лишние деньги. А значит точно нет денег для льгот для московского патриархата. Им ведь, болезненным, на бензин для Бентли не хватает. И если отдельные верующие хотят поддерживать именно эту церковь, то у них всегда будет такая возможность. На уровне личной инициативы.

И напоследок. Тут совсем недавно патриарх Кирилл, CEO Московского патриархата озаботился свободой человека. Вот все время они эту свободу пытались ограничить, а тут вдруг озаботились. И случилось это в вопросе cashless экономики. А именно, главе московского патриархата боязно, что человек будет терять свою свободу в рамках мира безналичных расчетов. Короче говоря, патриарх высказался за кеш.

И ясно же, что на свободу человека ему плевать. И значит причины другие. Почему же? А вот потому, что на кеш ему не плевать. И на теневые обороты этого кеша особенно. Тем самым снова подсказывая нам, куда надо бить в противостоянии с этим юридическим лицом.

Автор: Сергій Фурса
Теги: гроші Фінансова грамотність релігія
Джерело: 24 Канал
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