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Как уберечься от весенних простуд?

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Philips AC4080/10
Philips AC4080/10

В конце зимы и ранней весной как правило наблюдается всплеск респираторных заболеваний. Сидя в теплом помещении, избегая прогулок в холодную погоду и возможных простуд, часто мы добиваемся обратного эффекта.

Причина невидима, но очевидна – сухой грязный воздух, которого мы ежедневно вдыхаем около 14 кг.

Нормальный уровень влажности в доме должен составлять 40-60%, но за время отопительного сезона он понижается до 20%. Это приводит к тому, что при длительном пребывании в помещении пересыхают защитные слизистые оболочки, а бактерии и вирусы беспрепятственно попадают внутрь организма. Сухой воздух в квартире усугубляет проявления аллергии и астмы, провоцирует головные боли и бессонницу, усиливает усталость и раздражительность, понижает трудоспособность.

Мало кто знает, но согласно последним научным исследованиям, воздух в квартире загрязнен сильнее, чем уличный в среднем в 2-5 раз. В холодное время года ситуация усугубляется тем, что мы реже проветриваем помещение. Мельчайшие частицы PM2.5, бактерии, вирусы, аллергены, летучие органические соединения – мы их не видим, но с каждым вдохом они попадают в наш организм, ведь ежедневно мы потребляем около 14 кг воздуха. Качество воздуха в доме напрямую влияет на наше здоровье. Особенно актуален вопрос в холодное время года, когда мы проводим в помещениях около 90% своего времени. Исправить положение и отрегулировать микроклимат в доме позволяют современные климатические решения – домашние увлажнители и очистители воздуха. Первые доводят уровень влажности до нормы, обеспечивая защитные свойства слизистых для противостояния респираторным заболеваниям, вторые – очищают домашний воздух от загрязнений и возбудителей этих заболеваний.

Чтобы справиться сразу с двумя проблемами, существует климатический комплекс 2-в-1 Philips AC4080/10. Он соединяет в себе мощную технологию очистки VitaShield IPS и технологию увлажнения NanoCloud. В основе технологии увлажнения лежит принцип насыщения воздуха молекулами воды. Обогащенный влагой воздух затем попадает в систему, где проходит процесс его естественного испарения – таким образом влажный воздух распространяется по помещению. Такая технология увлажнения позволяет снизить риск распространения бактерий на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями воздуха, а также избежать появления белых влажных пятен на поверхностях вблизи. В то же время технология VitaShield IPS, а также комбинация фильтра HEPA и угольного фильтра позволяет удалить из воздуха 99,97 % загрязняющих веществ, среди которых пыль, мелкие частицы диаметром до 2,5 микрон, пыльца растений, ядовитые газы, бактерии и вирусы размером более 0,00002 мм (это размер, к примеру, вируса гриппа). Климатический комплекс 2-в-1 от Philips обеспечит профилактику респираторных заболеваний и защитит вас от неприятных последствий воздействия грязного воздуха.

Помните, что свежий и увлажненный воздух в квартире – это гарантия здоровья всей вашей семьи. А что может быть важнее этого?

Джерело: 24 Канал
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