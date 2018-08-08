Камера iPhone "для бідних" буде краща, ніж у iPhone 8

Тим, хто слідкує за чутками про майбутні смартфони компанії Apple, добре відомо, що корпорація готується представити три основні моделі, які виконані в дизайні iPhone X, вже зовсім скоро. Тепер в мережі з’явилась інформація, що найдешевша модель новенького iPhone хоч і отримає один модуль камери, проте він буде значно кращим, ніж у попередніх моделях.

Про це повідомляє The Inquirer.

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Якщо звичайні моделі нових iPhone отримають поліпшену 7-нм однокристальну систему A12, 4 ГБ оперативної пам’яті та подвійні камери, то спрощений смартфон (вартість, якого очікується на рівні 600 – 700 доларів) буде обладнаний торішнім A11, 3 ГБ оперативки і одним модулем основної камери. У мережі вже не раз публікувалися макети нових смартфонів, але тепер користувачі отримали можливість вперше побачити задню частину iPhone 2018.



Ймовірний макет бюджетного iPhone 9

Судячи з усього, ця фотографія була зроблена на заводі (якщо вірити, що вона справжня, зрозуміло). На ній зображена верхня частина тильного боку нового смартфона в чорному виконанні. Судячи з нього, камера справді буде одиночною, проте об'єктив явно став більше, та й місце розташування подвійного LED-спалаху змінилося.

Можливо, Apple вирішила в iPhone 2018 запропонувати якіснішу в порівнянні з iPhone 8 камеру, оснастивши апарат більш габаритною матрицею, як компенсацію за відсутність оптичного зуму, доступного в старших моделях.

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Очікується, що 6,1-дюймовий iPhone також отримає версію з підтримкою двох SIM-карт. Втім, останні чутки говорять, що ця функція може бути ексклюзивом Китаю. Також стверджується, що запуск цього апарата затримається до листопада.

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