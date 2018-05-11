Камера зі штучним інтелектом від Xiaomi вже в продажі: ціна дивує доступністю

"Розумна" камера Xiaomo AI Camera, яку компанія Xiaomi презентувала у березні, вже доступна для купівлі. Ціна камери приємно дивує – 399 юанів (1600 гривень).

Про це пише prostotech.com.

Камера має підтримку штучного інтелекту, тож апарат може розпізнавати обличчя людей. Також можна використовувати різні поліпшення, які вирівнюють тон і приховують недоліки шкіри.

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Головна "фішка" Xiaomo AI Camera – вміння розпізнавати жести. Також камера рухома, отже мобільна. Вона має спеціальні магніти (3300 G), за допомогою яких її можна кріпити до різних поверхонь.

Гаджет працює на 4-ядерному процесорі ARM Cortex-A53 з тактовою частотою 1,35 ГГц. Також є батарея ємністю 910 мАг.

Камера має датчик на 13 МП з f/2.2 і кутом огляду – 76 градусів. Камера також має підтримку фазового автофокусу. Xiaomo AI Camera має 8-ГБ сховище і слот для microSD (до 32 ГБ).

Камера може робити зйомку відео з роздільною здатністю HD (720p зі швидкістю 30 кадрів в секунду). Пристрій підтримує Wi-Fi, тож його можна синхронізувати зі смартфоном.

Xiaomo AI Camera має підтримку штучного інтелекту