Знову заховатися зловмиснику не вдалося. Його затримали та невдовзі можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Нещодавно П'яний львівський реабілітолог розбив 4 поліцейські авто та помочився під відділком



Одне з побитих вікон / Фото Нацполіції

Був п'яним і поводився агресивно

Очевидці розповіли правоохоронцям, що цей чоловік був напідпитку й прийшов до колишньої дружини о 21:30. Оскільки він був агресивним, жінка зателефонувала до поліції.

У цей момент п'яний просто вибіг із під'їзду й заховався у засідці. Коли поліцейські зайшли до під'їзду, зловмисник підійшов до їхнього автомобіля та пошкодив його.



Пробите колесо поліцейських / Фото Нацполіції

Після цього він одразу втік із місця події. Проте вже за пів години 38-річного п'яного гармидерника впіймали.

Що загрожує за такий злочин

Слідчі відкрили провадження за статтею про хуліганство. Вона передбачає різні варіанти покарання:

штраф від 8 500 до 17 000 гривень;

арешт на строк до шести місяців;

або навіть 5 років ув'язнення.

Інший "цікавий" візит колишнього

У Харкові 26 жовтня ветеран ООС прийшов до колишньої дівчини, щоб відновити стосунки. Проте це не вдалося та він витягнув бойову гранату.

Оскільки зловмисник утримував заручників, довелося викликати загін спеціального реагування. Силовики затримали колишнього службовця та передали слідчим.