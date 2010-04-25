Пожежу спричинили військові навчання військового резерву Збройних сил Канади. Солдати проводили навчання зі стрільби під час, якого використовували не лишень звичайні, але й тросуючі кулі, які дозволяють відслідковувати напрям польоту кулі. Це призвело до займання трави, що спричинило лісову пожежу на площі в 212 гектарів. Канадським пожежникам з великими труднощами вдалося справитися з полум'ям, не дозволивши його подальше поширення.