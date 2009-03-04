Кандидат в генсеки

Сікорський має намір боротися за пост генсека НАТО.

Про це повідомляє "Газета Виборча" з посиланням на джерела у польському МЗС. За інформацією видання польські посольства отримали вказівку щодо збору інформації та оцінки шансів Сікорського бути обраним на пост генерального секретаря НАТО.Відповідні інструкції отримали дипломатичні працівники у 27 країнах-членах альянсу. Щоправда у польському МЗС стверджують, що це стандартна процедура і йдеться передусім про збір інформації напередодні квітневого саміту НАТО.Зазначимо, в кінці січня глава польського зовнішньополітичного відомства заявляв, що не буде боротися за пост генсека альянсу. Проте, після нещодавнього візиту до Сполучених Штатів, Сікорський змінив думку.Європейські ЗМІ з оптимізмом ставляться до шансів польського міністра стати на чолі НАТО. Зазначимо, термін повноважень теперішнього Генсека альянсу Яап де Хооп Схеффера закінчується 31 липня цього року.