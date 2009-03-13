Кандидат в міністри

Наступний міністр закордонних справ буде дипломатом, а не політиком.

Адже Президент обирає кандидатуру виключно серед представників дипкорпусу. Про це повідомив голова секретаріату президента Віктор Балога у інтерв'ю виданню “Коммерсант”. Втім, посадовець зізнався, що не знає на якій кандидатурі зупинився Віктор Ющенко.Претендентом на посаду міністра закордонних справ вже називали Костянтина Грищенка, посла України в Російській Федерацій. Коаліція пропонувала Вікторові Ющенку вносити в парламент Кандидатуру Бориса Тарасюка. Сам же Президент назве свого кандидата 17 березня.До слова, колишній чільник МЗС Володимир Огризко. без роботи також не залишиться. Як заявив Віктор Балога, Президент “разом з паном Огризком найближчим часом ухвалить рішення, на якій посаді він буде найбільш корисним главі держави”.