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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кандидат від Президента

15:31, 10 березня 2009 237

Президент назве свою кандидатуру на посаду міністра закордонних справ наступного тижня.

17 березня Віктор Ющенко оголосить свою кандидатуру на посаду голови МЗС, повідомила речниця Президента Ірина Ванникова. Як, відомо, Ющенко вже визначився з кандидатурою. Принаймні про це гарант заявив минулої п'ятниці в ефірі одного з телеканалів, втім імені обранця не назвав.Зазначимо, на посаду голови МЗС коаліція рекомендувала Президентові Бориса Тарасюка, який вже раніше очолював дипломатичне відомство. Втім, сам Тарасюк сумнівається у можливості внесення його кандидатури Віктором Ющенком на розгляд Ради. Як заявив політик, у нього розбігаються бачення зовнішньополітичного курсу з Президентом Ющенком, а також главою його Секретаріату Балогою.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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