Кандидат від Президента

Президент назве свою кандидатуру на посаду міністра закордонних справ наступного тижня.

17 березня Віктор Ющенко оголосить свою кандидатуру на посаду голови МЗС, повідомила речниця Президента Ірина Ванникова. Як, відомо, Ющенко вже визначився з кандидатурою. Принаймні про це гарант заявив минулої п'ятниці в ефірі одного з телеканалів, втім імені обранця не назвав.Зазначимо, на посаду голови МЗС коаліція рекомендувала Президентові Бориса Тарасюка, який вже раніше очолював дипломатичне відомство. Втім, сам Тарасюк сумнівається у можливості внесення його кандидатури Віктором Ющенком на розгляд Ради. Як заявив політик, у нього розбігаються бачення зовнішньополітичного курсу з Президентом Ющенком, а також главою його Секретаріату Балогою.