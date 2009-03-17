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Кандидат від Президента

19:00, 17 березня 2009 222

Президент визначився зі своїм кандидатом на посаду міністра закордонних справ.

Віктор Ющенко вніс на розгляд верховної ради кандидатуру Олега Шамшура, який зараз працює послом України у Сполучених Штатах та за сумісністю послом в Антигуа і Барбуда.Коли ж саме народні депутати візьмуться розглядати це питання і чи призначать Шамшура взагалі поки невідомо. Приміром в коаліції думки з цього приводу розійшлися. Фракції більшості вирішили з першу зустрітися особисто з президентським висуванцем, а вже потім вирішувати чи давати добро на його призначення. Іван Кириленко (голова фракції БЮТ):"Ми б хотіли, щоб була зустріч з фракціями, ми б хотіли. Бо я не знаю, не знайомий особисто. Я думаю і у фракції мало хто знає його. Бажано б зустрітися, бо це в уряді працювати, щоб не було негараздів. Все таки перед фракцією стане людина, 150 чоловік і, мабуть, буде пояснювати, як він буде працювати як урядовець. Як буде працювати в одній команді, як попередник чи більш лояльна позиція".Олег Зарубінський (заступник голови фракції Блоку Литвина): "А тут людина, щоб його підтримували чи ні, має висловити своє бачення своєї роботи, свого позиціонування, якщо ви хочете - своє бачення розв`язання тих багатьох контраверсійних ситуацій, навіть конфліктних ситуацій, які є сьогодні між Україною і іншими країнами".Натомість НУНСівці категоричніші - вони будуть наполягати на кандидатурі Бориса Тарасюка на посаду міністра закордонних справ, яку раніше пропонувала президентові коаліція, заявив лідер фракції НУНС Микола Мартиненко. І взагалі коаліція просить Президента вмотивовано пояснити - чому саме він відхилив кандидатуру Тарасюка. У відповідь Президент через свою прес-службу заявив, що не має наміру давати якихось додаткових пояснень. Тим часом у "Партії регіонів" усе просто – біло-блакитні не збираються підтримувати президентського висуванця. Там достойнішим кандидатом на міністерське крісло вважають Костянтина Грищенка, який зараз є послом України в Росії. Коли ж сам Олег Шамшур прибуде до парламенту знайомитися з депутатами - поки невідомо. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ не знають, де зараз перебуває дипломат - чи в Україні, чи в Сполучених Штатах. Інформації про можливе повернення Олега Шамшура до України у відомстві теж не мають.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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