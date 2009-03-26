Капітальний крах

Комерційні банки валяться за сценарієм НБУ.

На наше суспільство чекає крах банківської системи, який відбудеться за сценарієм розвалу банку "Україна" - стверджує експерт Олег Соскін. Одна з передумов поглиблення банківської кризи, за словами експерта, зміни, які НБУ ще у 2001 році вніс до інструкції про проведення банками безготівкових розрахунків.Мовляв, завдяки ним фінустанови отримали право не здійснювати і затримувати розрахунки, лише попередивши про це клієнтів. На переконання пана Соскіна, саме ця схема була серед основних причин банкрутства "України" і зараз нею знову користуються.Олег Соскін (директор інституту трансформації суспільства): "Вже в 11 банках, де було введене управління тимчасове, "Промінвест" 12 - вони якраз тією інструкцією користувалися, щоб не виконувати зобов'язання своїх клієнтів. А зараз така ситуація складається іще в цілій низці банків".Рецепти експерта - радикальні, однак не нові: повністю змінити склад керівництва НБУ, а добру половину українських банків - продати іноземцям. Мовляв, ті знають, як навести у фінустановах і всій системі лад.Зауважимо претензії фахівців до бездіяльності вітчизняної монетарної влади - не безпідставні. Так, НБУ та уряд досі не визначився з переліком банків, які мають бути рекапіталізовані за участі уряду. Хоча обіцяли це зробити ще на минулому тижні.