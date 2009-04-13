Капітан на волі!

Американці своїх у біді не кидають.

Військово-морські сили США визволили з кількаденного полону у сомалійських піратів капітана судна Maersk Alabama. Як повідомив командувач об'єднаними морськими силами у регіоні віце-адмірал Уільям Гортні, у рятувальній операції взяли участь спецназ, військові гелікоптери і снайпери.Під час штурму 3 піратів загинули, ще одного військові взяли живим. За законами США та відповідно до міжнародного морського права, затриманому загрожує тривале тюремне ув'язнення. Американський президент Барак Обама пообіцяв покласти край морському піратству в Сомалі.Капітана данського суховантажу з американським екіпажем пірати, нагадаємо, взяли у полон ще в середу після невдалої спроби захоплення судна. Викрадачі вимагали за заручника високого рангу 2 мільйони доларів викупу і погрожували розправою у випадку, якщо американці здійснять спробу штурму. В кінці минулого тижня, зазначимо, під час операції з визволення яхти "Таніт" французькі спецслужби ліквідували кількох корсарів, загинув також 1 з 5 заручників. Морські розбійники пообіцяли помститися за своїх убитих побратимів.