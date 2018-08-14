Капітан "Шахтаря" може перейти в італійський клуб: подробиці

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон найближчими днями може перейти в італійську "Рому".

30-річний футболіст вже проводить переговори з представниками команди. Цю інформацію підтвердив представник капітана "Шахтаря" Дієго Дорнелль.

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"Італійський бізнесмен звернувся до мене, щоб дізнатися про умови трансферу Тайсона. Так, ймовірність здійснення переходу дійсно є", – прокоментував він.

Римські "вовки" вже провели кілька етапів переговорів з оточенням Тайсона і його агентом. Незабаром, футболіст може приєднатися до "Роми", поки ніяких перешкод для трансферу між клубами немає.

Зазначимо, що трансферна вартість Тайсона знаходиться на рівні 15 млн євро, а сам футболіст хоче покинути "Шахтар".

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