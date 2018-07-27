Капітан "Шахтаря" планує покинути клуб

Футбольний клуб "Шахтар" може втратити капітана. Лідер гірників і гравець збірної Бразилії Тайсон хоче повернутися на батьківщину.

Футбольний клуб Шахтар може втратити капітана. Лідер гірників і гравець збірної Бразилії Тайсон хоче повернутися на батьківщину.

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Зокрема, у послугах гравця чемпіона України зацікавлені тамтешні команди "Сан-Паулу" та "Інтернасьйонал". Змінити команду бразилець може ще до закриття трансферного вікна. Замінити ж Тайсона в "Шахтарі" може Рожер Гедес із "Палмейраса".

Саме до цього хавбека медіа приписують активний інтерес донецького клубу. Зараз же Тайсон тільки повернувся з відпустки після Мундіалю і за "Шахтар" ще не грав.

Нагадаємо, "Шахтар" та "Динамо" зіграли у матчі за Суперкубок України. Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито у першому таймі. А матч закінчився вилученнями.