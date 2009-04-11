"Капустяні олігархи"

Капуста, як основа місцевої економіки.

У закарпатському селі Заріччі кожен мешканець - від малого до великого - зайнятий вирощуванням капусти. Саме звідси перша рання капуста потрапляє в усі кінці України і за кордон.Михайло Марко (зарічанин): “Капуста то є життя. Наше село настільки трудолюбиве, мабуть, у Європі небагато знайдеться таких сіл”.Здавна тутешніх селян називають “чорноколінниками” - заради майбутнього урожаю доводиться і поповзати полем. Після розпаду колгоспу землю розділили між селянами - кожна родина отримала як мінімум 50 соток поля. Із майже двох тисяч сільських гектарів понад дві третини - саме під ранніми овочами. Про те, скільки можна заробити на овочах , місцеві говорять неохоче - мовляв, комерційна таємниця. Але водночас хваляться - з виторгу за вдалий врожай можна й легковика відразу купити. А одна із місцевих традицій - чесно зароблений великий посаг для кожної дівчини.Михайло Марко (зарічанин): “У нашому селі здавна було так, що діти, особливо в багатодітних сім’ях, уже змалку, зі шкільних років накопичували собі за свої труди, за свою працю, накопичували собі гроші, - ну як часть. І коли виходила дівчина заміж, то вона мала вже такий досить капітал непоганий. 30-40 тисяч, що дівчина мала на той час, коли виходила заміж. То був капітал такий досить великий, що зразу молода сім’я або строїлася, або купували машину”.Городництво - бізнес специфічний , кажуть мешканці Заріччя. Щоб закласти одну велику теплицю, треба не менше 15 тисяч гривень. Далі - гроші на опалення, полив, дороге якісне насіння та добрива. У полі - з сьомої ранку і до кінця дня, причому цілою родиною і не розгинаючи спини. І без жодних гарантій.Василь Булеза (зарічанин): “Спершу вкладаємо гроші. А не знаємо, що буде: прийде град, прийде вода, усе розіб’є, - як того року град прийшов, половині села капусту посік та і все. Ми саджаємо, а не знаємо який урожай візьмемо”.Перший цьогоріч великий врожай капусти зарічанці зберуть ще до Великодня. І знову почнуть садити - перець та помідори.