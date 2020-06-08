Влада Львова просить уряд дозволити області перейти до наступного етапу послаблення карантину. Зокрема, відновити роботу фітнес-центрів та усіх маршрутів в режимі спецперевезень.

Львів просить відновити роботу фітнес-центрів та транспорту

На вихідних місцева влада у Львові провела спільну з прем’єром Денисом Шмигалем нараду, повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Садовий.

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Разом з Максимом Козицьким переконували голову уряду дати дозвіл комісії на відновлення роботи спортивних закладів та усіх обласних маршрутів в режимі спецперевезень,

– написав Садовий.

За його словами, приблизно 150 тисяч людей щодня приїжджають до Львова з навколишніх міст та сіл. Вже третій місяць їм доводиться шукати альтернативні способи, аби доїхати до міста.

Садовий переконаний, що вже можна відновити роботу фітнес-центрів.

"Це атрибут здорового способу життя. Ми вже напрацювали протоколи для їхньої роботи в умовах карантину", – пояснив мер.

Та додав, що люди мають право на фізичну активність та здоров’я.

Міський голова Львова також висловив сподівання, що уряд почує прохання місцевої влади Львова. А ініціативи врахують на засіданні Кабміну 9 червня.

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