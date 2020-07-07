У Львові можуть послабити карантин через покращення ситуації з коронавірусом. Упродовж цього тижня комісія буде перевіряти на готовність до відкриття кінотеатри, дитячі садочки та спортивні школи. Після цього будуть приймати рішення щодо послаблення карантину.

Послаблення карантину у Львові: головне

Ймовірне послаблення карантинних обмежень у Львові обговорювали на міській комісії з надзвичайних ситуацій, повідомив мер міста Андрій Садовий у телеграмі.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

За даними епідеміологів, ріст захворювання на COVID-19 у місті йде на спад. Тому якщо ситуація покращиться, у Львові можна буде зняти частину обмежень.

Які заклади перевірять на готовність до відкриття:

кінотеатри,

театри,

концертні майданчики,

дитячі садочки,

спортивні школи.

Окрім того, у Львові можуть дозволити проводити заходи з дотриманням дистанції 1 особа на 5 метрів квадратних.

Звичайно працювати вони зможуть лише з дотриманням усіх карантинних вимог. Фізична дистанція та засоби захисту залишаються в пріоритеті для кожного,

– наголосив Садовий

Зверніть увагу! Львівщина наразі входить до списку областей, які справляються з COVID-19 і можуть послаблювати карантин.

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

Станом на 7 липня Львівщина – лідер серед регіонів за кількістю виявлених хворих на коронавірус. Загалом в області вже захворіли 6 445 особи, 144 з яких виявили за останню добу.

На жаль, від початку пандемії від коронавірусу у Львівській області померли 164 пацієнти. Втім, є й хороші новини – ожужав вже 971 хворий.

До слова, від сьогодні, 7 липня, у Львові вже частково послабили карантин – відновили роботу готелі, ресторани, спортзали та фітнес-центри.