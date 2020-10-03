В ОПУ поки не думають про новий жорсткий карантин, – ЗМІ
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В Офісі Президента України поки що не розглядають можливості ввести новий жорсткий карантин. У президентській канцелярії переконані, що ситуація з коронавірусом в Україні цілком контрольована.
Про можливість відновлення жорстких карантинних обмежень повідомляє "Українська правда" з посиланням на високопоставлене джерело в Офісі Президента України.
До слова За добу 4 661 українець захворів на коронавірус: статистика
Ми бачимо тенденцію, але така тенденція простежується в цілому світі. Ми уважно стежимо за статистикою, президент їздить регіонами, спілкуємося з лікарями на місцях, головами ОДА,
– розповів співрозмовник видання.
Загалом в Офісі Президента запевняють, що ситуація з коронавірусом в Україні контрольована.
Коротко про коронавірус в Україні:
- За увесь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 222 332 людей. Через хворобу померли 4 тисячі 353 осіб, але 98 тисяч 737 хворих змогли одужати.
- Та по-справжньому страшною ситуація стала в останні дні. Протягом останніх 4 діб в Україні щоденно фіксують нові рекорди – понад 4 тисячі нових хворих за добу. Крім того, за 4 доби померли понад 270 хворих.
- Для порівняння, на початку пандемії, коли в Україні вводили жорсткий карантин, щоденно фіксували лише кілька десятків нових випадків коронавірусу, трохи пізніше – близько сотні хворих за добу. Втім тестування на COVID-19 тоді було не таким масовим.