В Офісі Президента України поки що не розглядають можливості ввести новий жорсткий карантин. У президентській канцелярії переконані, що ситуація з коронавірусом в Україні цілком контрольована.

Про можливість відновлення жорстких карантинних обмежень повідомляє "Українська правда" з посиланням на високопоставлене джерело в Офісі Президента України.

До слова За добу 4 661 українець захворів на коронавірус: статистика

Ми бачимо тенденцію, але така тенденція простежується в цілому світі. Ми уважно стежимо за статистикою, президент їздить регіонами, спілкуємося з лікарями на місцях, головами ОДА,

– розповів співрозмовник видання.

Загалом в Офісі Президента запевняють, що ситуація з коронавірусом в Україні контрольована.

Коротко про коронавірус в Україні: