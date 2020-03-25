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      Що можуть не оплачувати українці протягом карантину: інфографіка

      - Читать новость на русском
      Банки не будуть штрафувати українців / 24tv.ua

      Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.

      У період з 1 березня по 30 квітня 2020 року в разі прострочення виплат, банкам забороняється нараховувати штрафи та підвищувати процентні ставки.

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       Це поширюється на всі споживчі кредити, які видають банки та фінансові компанії.

      Також з українців не будуть стягувати штрафи за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Це не означає, що сплачувати комуналку зовсім не потрібно, адже після закінчення карантину все одно потрібно буде сплатити всі послуги. 


      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Міністерство соцполітики планує покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину шляхом підвищення соціальних пільг.

      Що таке іпотека? Це застава землі чи іншого нерухомого майна, яке при цьому залишається у власності заставодавця. Тобто людина позичає гроші у банку, щоб купити, наприклад, квартиру, і при цьому ця ж квартира буде в заставі. Якщо кредит сплачено, квартира перейде у повноцінну власність людини, якщо ні – банк може її забрати.

      Що загрожує роботодавцям, які звільняють персонал на час карантину:

      • штраф від 2 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 34 – 51 тисяча гривень;
      • позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;
      • виправні роботи до двох років.

      Що відомо про додаткові виплати? З 1 квітня пенсіонери та одержувачі соцдопомоги отримають одноразову додаткову 1 тисячу гривень через карантин. Грошову допомогу зможуть отримати лише ті, чия пенсія або сума соціальної допомоги менше 5 тисяч гривень.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Банки НБУ Комунальні послуги Іпотека Інфографіка
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