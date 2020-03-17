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      Карантин в Україні: хто контролюватиме пасажирів у маршрутках і трамваях

      - Читать новость на русском
      Влада обмежила проїзд у громадському транспорті / freepik.com

      Обмежену кількість пасажирів у громадському транспорті, зокрема у тролейбусах, трамваях і маршрутках, контролюватиме водій. Якщо ж виникатимуть конфліктні ситуації, поліція оперативно втручатиметься у кожен такий випадок.

      Про це під час брифінгу розповів заступник глави МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, з поліцейськими зараз проводять відповідний інструктаж.

      Актуально У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро

      Поліція також обіцяє забезпечити правопорядок на місцях виникнення конфліктів, які можуть виникнути між водієм і пасажирами.

      Громадський транспорт є одним із місць найбільшого ризику. Тому поліція буде якомога жорсткіше контролювати пасажирські перевезення.

      Обмеження у роботі транспорту під час карантину: головне

      • В Україні з 17 березня діє суворий карантин, за якого заборонені міжобласні та міжміські перевезенн. З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • У містах повинні перебувати одночасно не більше 10 людей у маршрутках і таксі.
      • У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.
      • У Києві, Дніпрі та Харкові сьогодні закриють метро.

      Відзначимо, що сьогодні попри заборону, очевидці у багатьох містах України постійно фіксували порушення обмеження кількості пасажирів у громадському транспорті. Детальніше почитати про такі випадки можна за посиланням.

      карантин
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України Новини Києва Метро Транспорт
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