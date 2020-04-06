Карантин в Україні: як обмеження вплинули на оренду нерухомості

Пандемія COVID-19 внесла свої корективи у ринок нерухомості. У столиці попит на оренду квартир суттєво впав. Орендодавці, аби втримати своїх квартирантів, – зробили їм знижки, а дехто взагалі скасував місячну плату на період карантину. Однак домовитись пощастило не усім.

В уряді закликали орендодавців йди на поступки квартирантам. Однак виконують таке прохання не усі, адже це просто рекомендація.

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"Це не означає, що орендодавець зобов'язаний це зробити", – пояснив експерт з ринку нерухомості Іван Кудояр.

За словами експерта, за період карантину попит на оренду житла у столиці впав на 80%. Власники квартир зараз знижують ціну в середньому на 10-20%. Однак про тенденції на ринку оренди житла поки говорити зарано.

Відмовляються від оренди зараз мало людей. Ріелтори оцінюють до 10%. Якщо карантин закінчиться 24 квітня – повірте, пройде 1-2 тижні і все "закрутиться" так, як було,

– сказав Кудояр.

Експерт також наголосив, якщо власник квартири не хоче робити знижку, можна домовитися про відтермінування оплати або поділити її на частини. Також дуже важливо домовлятися не на словах, а на папері.

Власник однокімнатної квартири на Оболоні Сергій здавав житло молодій парі медиків за 9 тисяч гривень. Однак на період карантину зробив знижку – 2 тисячі. Він розповів, що самі орендарі на такий подарунок і не сподівались, тому дуже зраділи, коли дізнались.

Орендує квартиру і студентка Юлія, яка навчається у столичному університеті. Ціна за житло – 7 тисяч гривень. На період карантину дівчина поїхала в рідне місто Одеса. Вона розповіла, що планувала виселятися із квартири, а після повернення – шукати нову. Однак власник сам запропонував не платити за оренду.



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