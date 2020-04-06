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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин в Україні: як обмеження вплинули на оренду нерухомості

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      Пандемія COVID-19 внесла свої корективи у ринок нерухомості. У столиці попит на оренду квартир суттєво впав. Орендодавці, аби втримати своїх квартирантів, – зробили їм знижки, а дехто взагалі скасував місячну плату на період карантину. Однак домовитись пощастило не усім.

      В уряді закликали орендодавців йди на поступки квартирантам. Однак виконують таке прохання не усі, адже це просто рекомендація.

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      "Це не означає, що орендодавець зобов'язаний це зробити", – пояснив експерт з ринку нерухомості Іван Кудояр.

      За словами експерта, за період карантину попит на оренду житла у столиці впав на 80%. Власники квартир зараз знижують ціну в середньому на 10-20%. Однак про тенденції на ринку оренди житла поки говорити зарано.

      Відмовляються від оренди зараз мало людей. Ріелтори оцінюють до 10%. Якщо карантин закінчиться 24 квітня – повірте, пройде 1-2 тижні і все "закрутиться" так, як було, 
      – сказав Кудояр.

      Експерт також наголосив, якщо власник квартири не хоче робити знижку, можна домовитися про відтермінування оплати або поділити її на частини. Також дуже важливо домовлятися не на словах, а на папері. 

      Власник однокімнатної квартири на Оболоні Сергій здавав житло молодій парі медиків за 9 тисяч гривень. Однак на період карантину зробив знижку – 2 тисячі. Він розповів, що самі орендарі на такий подарунок і не сподівались, тому дуже зраділи, коли дізнались.

      Орендує квартиру і студентка Юлія, яка навчається у столичному університеті. Ціна за житло – 7 тисяч гривень. На період карантину дівчина поїхала в рідне місто Одеса. Вона розповіла, що планувала виселятися із квартири, а після повернення – шукати нову. Однак власник сам запропонував не платити за оренду.

      коронавірус карантин
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Оренда нерухомості Новини Києва
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