Економіка України більше не витримає жорсткого карантину, тому вітчизняним лікарням слід готуватись до серйозного навантаження через епідемію COVID-19. Однак держава у цих умовах фактично усунулась від забезпечення лікарень обладнанням, "повісивши" це на місцеву владу.

Про це під час візиту до обласної клінічної лікарні на Волині зазначив народний депутат, лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

МОЗ почав говорити два дні назад: так, треба не ангіографи, не гістероскопічні стійки, а треба купувати кисневі балони, кисневе забезпечення ліжкомісць. Лише зараз держава думає, де вона знайде це все. Ми ж це робимо уже пів року. Тому що кисневих концентраторів у країні на вчорашній день було всього 13 штук, і 100 буде тільки в кінці вересня, тому ми тут робимо все самі,

– заявив нардеп.

Міністерство охорони здоров’я, за словами депутата, не дає сертифікувати лабораторію, самотужки збудовану коштами місцевого бюджету, яка може щоденно проводити близько 500 ПЛР-тестів. Політик зазначив, що лабораторії доводиться працювати без дозволу, адже зволікати нема часу – потрібно готуватися рятувати людей.

"І коли питають, чи держава нам допомагає, то від неї нуль допомоги – все за рахунок місцевих бюджетів. А 120 мільйонів місцевого бюджету, які пішли на рахунок обласної лікарні, – це не побудовані дороги, не побудовані садочки, не відремонтовані школи, їдальні, пенсіонери залишені без допомоги. Тому що область і місто думають про людей, а держава думає як провести тендер, на якому заробити 40% рентабельності", – стверджує Палиця.

"На карантин країна вже не піде, тому першочергове завдання – збільшити кількість кисневих точок і можливостей для ПЛР-тестування. Тільки завдяки повному медичному забезпеченню та своєчасному тестуванню можна буде зупинити епідемію", – наголосив політик.