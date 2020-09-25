COVID-19 замість карнавалу: у Ріо-де-Жанейро переносять головну подію року
Легендарний карнавал у Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року. Ба більше, організатори навіть відмовилися називати імовірну дату, на коли можна перенести фестиваль.
Повернення карнавалу залежить від двох факторів: поява вакцини від коронавірусу та проведення імунізації населення. Про це заявили президент Незалежної ліги шкіл самби Хорхе Кастанейра, повідомляє Extra.
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Нову дату карнавалу організатори називати відмовилися. За словами президента ліги, все залежить від ситуації з коронавірусом.
Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна,
– заявив Кастанейра.
Що відомо про карнавал у Ріо-де-Жанейро.
- Карнавал у Ріо-де-Жанейро – головна подія, якою славиться Бразилія.
- Зазвичай святкування тривають 5 днів і закінчуються за 40 днів до Великодня.
- Карнавал складається із двох частин: змагання бразилійських шкіл самби та народний карнавал, який відбувається стихійно на вулицях Ріо-де-Жанейро.
- У 2021 році карнавал було анонсовано на 12 – 17 лютого.
Що відомо про коронавірус у Бразилії
- Бразилія займає третє місце у світі за кількістю заражених. Поступається країна тільки США та Індії.
- Усього від початку пандемії у Бразилії зареєстровано 4 мільйони 660 тисяч заражених. Одужало близько 4 мільйонів осіб, померли – 140 тисяч інфікованих.