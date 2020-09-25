Легендарний карнавал у Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року. Ба більше, організатори навіть відмовилися називати імовірну дату, на коли можна перенести фестиваль.

Повернення карнавалу залежить від двох факторів: поява вакцини від коронавірусу та проведення імунізації населення. Про це заявили президент Незалежної ліги шкіл самби Хорхе Кастанейра, повідомляє Extra.

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Нову дату карнавалу організатори називати відмовилися. За словами президента ліги, все залежить від ситуації з коронавірусом.

Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна,

– заявив Кастанейра.

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Карнавал у Ріо-де-Жанейро – головна подія, якою славиться Бразилія.

Зазвичай святкування тривають 5 днів і закінчуються за 40 днів до Великодня.

Карнавал складається із двох частин: змагання бразилійських шкіл самби та народний карнавал, який відбувається стихійно на вулицях Ріо-де-Жанейро.

У 2021 році карнавал було анонсовано на 12 – 17 лютого.

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