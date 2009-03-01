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Карнавал

Фінансові ринки 15:52, 1 березня 2009 189

Грандіозним парадом найкращих шкіл самби завершився цьогорічний карнавал у Ріо-де-Жанейро.

Впродовж тижня у Бразилії тривали карнавальні дійства та костюмовані паради. Наймасштабніше шоу - звісно у Ріо.У ніч на неділю школи самби, які посіли перші шість місць, ще раз вийшли на знаменитий самбадром Ріо-де-Жанейро. За дійством спостерігала багатотисячна публіка, яка вщерть заповнила трибуни.Найкращою серед 12 шкіл спеціальної групи доволі несподівано вперше за останні 16 років стала “Салгейру”. Виступ переможців називався “Тамбор”, що у перекладі з португальської означає барабан. Школа самби “Салгейру” в алегоричній формі у своїй композиції представила історію ударних інструментів.4 тисячі учасників колективу, вбрані у яскраві костюми, продемонстрували особливості ударних інструментів у різних народів світу. Одразу по завершенню карнавалу у Ріо-де-Жанейро прийшло нове свято - 1 березня колишня бразильська столиця відзначає 444 роки від заснування міста.А школи самби тепер мають час на відпочинок і підготовку своїх парадів у наступному році. Адже бразильці жартують, що підготовка до нового карнавалу починається одразу після того, як завершується попередній. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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