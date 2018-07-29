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Карпати – Чорноморець: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Карпати – Чорноморець прогноз букмекерів на матч УПЛ 29 липня 2018 року
Карпати – Чорноморець прогноз букмекерів на матч УПЛ 29 липня 2018 року

Львівські "Карпати" у матчі проти одеського "Чорноморця" мають більше шансів. Однак не є явними фаворитами протистояння.

У "Карпат" виникла унікальна ситуація, коли перші чотири матчі команда проведе у Львові. Однак вже у першому турі вони зазнали поразки від "Олександрії". "Чорноморець" же, який мав виступати в Першій лізі, був повернутий до УПЛ вже тоді, коли частина гравців покинула команду. Тож її довелося збирати заново. Але це не завадило "морякам" у першому турі обіграти "Олімпік" (останні не реалізували пенальті наприкінці матчу).

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Попри таку ситуацію, у PariMatch більше шансів на перемогу видають саме "Карпатам". Хоча коефіцієнт на них доволі великий – 2,05. Хоча й на те, що виграють гості, теж доволі велике значення – 3,95. Нічия у цьому матчі оцінена в 3,20.

У "Фаворит" більше шансів віддають "Карпатам", і значно менше "Чорноморцю". Так, на перемогу "левів" там виставили коефіцієнт 1,84. А на те, що переможуть одесити – 5,00. Нічия у матчі – 3,25.

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Marathon bet на "Карпати" виставив коефіцієнт 2,00. На "Чорноморець" – 4,35. Нічия ж отримала 3,25.

Нагадаємо, гра "Карпати" – "Чорноморець" відбудеться у неділю, 29 липня. Початок о 17:00 годині. 

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Теги: Новини спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
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